«Умникам лучше закрыть пищалку». Медведева поддержала Туктамышеву
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева поддержала коллегу, Елизавету Туктамышеву, после публикации в YouTube пародийного видео.
12 декабря на YouTube-канале Туктамышевой был размещён ролик «Чудо-Женщины. Промо к чемпионату России в Красноярске. Пародия на трейлер к фильму «Чудо-Женщина 1984». Спортсменка сообщила, что видео опубликовал её бывший агент, который шантажирует девушку. В ролике, в частности, высмеивается Евгения. Её поклонники обрушились с критикой на Елизавету.
«Лиза, всё будет хорошо! А всем умникам, которые наезжают на неё, лучше закрыть пищалку. Не трогайте и не осуждайте человека за то, чего она не делала», — написала Медведева в комментариях к посту Туктамышевой в «Инстаграме».
Туктамышева извинилась перед Медведевой и Тарасовой за пародийный ролик
Туктамышева рассказала о шантаже со стороны бывшего агента
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