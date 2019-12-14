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«Умникам лучше закрыть пищалку». Медведева поддержала Туктамышеву

«Умникам лучше закрыть пищалку». Медведева поддержала Туктамышеву
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева поддержала коллегу, Елизавету Туктамышеву, после публикации в YouTube пародийного видео.

12 декабря на YouTube-канале Туктамышевой был размещён ролик «Чудо-Женщины. Промо к чемпионату России в Красноярске. Пародия на трейлер к фильму «Чудо-Женщина 1984». Спортсменка сообщила, что видео опубликовал её бывший агент, который шантажирует девушку. В ролике, в частности, высмеивается Евгения. Её поклонники обрушились с критикой на Елизавету.

«Лиза, всё будет хорошо! А всем умникам, которые наезжают на неё, лучше закрыть пищалку. Не трогайте и не осуждайте человека за то, чего она не делала», — написала Медведева в комментариях к посту Туктамышевой в «Инстаграме».

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