«Будь счастлива, Алина». Болельщики Загитовой устроили флешмоб в «Твиттере»

Поклонники Алины Загитовой, которая накануне объявила о решении приостановить выступления в профессиональном спорте на неопределённый срок, поддержали олимпийскую чемпионку в «Твиттере». Они вывели хештег #БудьСчастливаАлина на первое место в трендах России и Японии.

«Вчера в социальной сети «Твиттер» болельщики Алины вывели в топ хештег #БудьСчастливаАлина. Также имя и фамилия фигуристки были на первом месте в трендах Японии и России. ⠀

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Поддержите этот хештег и в других социальных сетях и напишите, как сильно любите нашу Алину!» — говорится в сообщении фан-клуба Загитовой.

Фото доступно на странице Team Zagitova в «Инстаграме».

В настоящий момент тема с упоминанием Загитовой занимает пятое место в российских трендах в «Твиттере».

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