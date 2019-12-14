Тарасова уверена, что Загитова не возобновит карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что Алина Загитова не сможет возобновить карьеру.

Ранее 17-летняя спортсменка заявила, что решила приостановить выступления.

«Я, конечно, понимаю её поступок. Она ребёнок, она не научилась врать. Она объяснила, почему прервала карьеру. У неё сейчас всё есть и нет мотивации. Вернётся ли она в спорт? Уверена, что никогда», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров — 2017. Чемпионка России 2018 года.