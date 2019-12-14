Тарасова уверена, что Загитова не возобновит карьеру

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что Алина Загитова не сможет возобновить карьеру.
Ранее 17-летняя спортсменка заявила, что решила приостановить выступления.
«Я, конечно, понимаю её поступок. Она ребёнок, она не научилась врать. Она объяснила, почему прервала карьеру. У неё сейчас всё есть и нет мотивации. Вернётся ли она в спорт? Уверена, что никогда», — цитирует Тарасову «РБК-Спорт».
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров — 2017. Чемпионка России 2018 года.
- 14 декабря 2019
-
18:03
-
17:47
-
17:40
-
16:53
-
15:45
-
14:47
-
14:39
-
13:57
-
12:56
-
12:52
-
12:26
-
12:08
-
11:53
-
11:41
-
11:31
-
11:03
-
10:53
-
10:19
-
09:29
-
09:18
-
09:13
-
09:03
-
06:40
-
01:55
-
00:57
-
00:16
-
00:02
- 13 декабря 2019
-
23:48
-
23:39
-
23:29
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:35
-
22:26