Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил команде Этери Тутберидзе на критику в свой адрес.

«Воскресенье. Утро. Хотел выспаться, а тут поток звонков журналистов. Говорят, “Тутберидзе-Тим" про вас и Татьяну Анатольевну Тарасову пост написала. Не позвонили, не поговорили, если есть вопросы или претензии, а сразу пост накатали. Ну что делать, тогда отвечу, не обтекать же как обо…ный олень.



Итак‚ уважаемая Этери! Не буди лихо, пока оно тихо… Ваша подопечная замечательная спортсменка и фигуристка Алина Загитова решила прекратить участие в соревнованиях на время или навсегда, мы пока не знаем. Взрослый самодостаточный человек принял осознанное решение. Для вашего, как вы написали, «тренерского штаба»‚ конечно, это потеря. Полагаю‚ вы расстроены, и это тоже объяснимо и с человеческой точки зрения, и профессиональной‚ и, если хотите, деловой.



Понимаю, Алина вам, спортивному менеджеру (вы же настаиваете на том‚ чтобы все профессионалы называли вас тренером‚ однако всю техническую прыжковую составляющую ставит С. Дудаков), приносила ощутимый доход.



Меня, как человека не совсем далёкого от спорта и тем более фигурного катания (надеюсь, вам не вздумается ставить под сомнение и это очевидное обстоятельство), журналисты попросили прокомментировать эту, безусловно, сенсационную новость в мире спорта. Разумеется‚ я прокомментировал. 3ная и наблюдая за Алиной давно, я высказал некоторые предположения, основываясь в том числе на профессиональных критериях. Как человек, не склонный к оскорблениям или злому сарказму, я‚ мне кажется, был исключительно корректен во всех своих оценках, предположениях и высказываниях. Тем более не имею обыкновения хамить женщинам. Но был бесконечно удивлён вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».