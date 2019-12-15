Плющенко ответил Тутберидзе на обвинение в попытке переманить Загитову

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику тренерского штаба Этери Тутберидзе, сказав, что её воспитанница Алина Загитова обращалась к нему за помощью.

«Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания — спортсмены ведь тоже люди, и им тоже нужно порой доброе, человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата)‚ но Алина несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать.

Уважительно относясь к чужим контрактам и обязательствам, я, разумеется‚ не собирался вмешиваться не в свою компетенцию‚ всё зависело только от неё. Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов. Тогда она считала, что находится в определённом тупике‚ в том числе с необходимостью осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта.



Никогда не пытался «заманить», как вы пишете, к себе Алину, как и никого другого, тем более «унижая вас» в её глазах. Понимаю, что очень легко моделировать чьи-то поступки, мысли или поведение исходя из известной формулы рядить по себе. Но ей-богу, Этери, если бы я хотел кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами. Но пока есть только «тим Тутберидзе». Вы всё-таки ничего не напутали?» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».

Плющенко — Тутберидзе: Этери! Не буди лихо, пока оно тихо