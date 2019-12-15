Губерниев отреагировал на скандал в российском фигурном катании

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил поклонников биатлона за отсутствие скандалов в Сети.
«Дорогие мои, любимые поклонники биатлона! Огромное вам спасибо, уверен, что вы никогда не устроите в Сети дикий срач, как устраивают поклонники фигурного катания! Люблю всех! Тутберидзе, Медведеву, Загитову, Плющенко, Тарасову etc!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость получила множество различных комментариев. Тренерскому штабу Этери Турберидзе особо не понравились мнения известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением, отвечая на которое в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.
- 15 декабря 2019
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