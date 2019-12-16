Татьяну Тарасову требуют отстранить от работы комментатором

Любители фигурного катания требуют отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам». Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России.
«Предлагаю отстранить Тарасову Татьяну Анатольевну от комментирования любых трансляций фигурного катания на российских телеканалах из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости.
Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими своё дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире и в регулярных интервью в СМИ», — говорится в тексте петиции.
Петицию подписали уже более 300 человек.
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