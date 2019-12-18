Сборная Канады по конному спорту лишена путёвки на Олимпиаду из-за допинга

Сборная Канады была лишена права участия в командных соревнованиях по конкуру на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за допинга, который был обнаружен у наездницы Николь Уолкер, сообщает Reuters.

Николь входила в состав команды, которая заняла четвёртое место на Панамериканских играх в Лиме и завоевала олимпийскую квоту для страны. Допинг-проба, которую Уолкер сдала в день финала, оказалась положительной.

«Мой приоритет сейчас — продолжать бороться за канадскую команду по конному спорту. Команда заслуживает того, чтобы поехать на Олимпиаду», — сказала Уолкер.

Международная федерация конного спорта временно отстранила Николь и пересмотрела результаты Панамериканских игр, в результате чего сборная Канада опустилась на седьмое место и была лишена квоты. Путёвку на Олимпиаду-2020 вместо Канады получила сборная Аргентины.