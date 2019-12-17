15 новых допинговых дел открыто после перепроверки данных Московской лаборатории

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что ВАДА передало РУСАДА около 15 дел после перепроверки допинг-проб Московской лаборатории.



«Провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб — это не так быстро. Процесс ещё идёт, материалы дел направляются в международные федерации. И часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно, потому что у нас этого списка нет. У ВАДА список этих имён есть, но они его не публикуют», — цитирует Пахноцкую РИА «Новости».

«Это не те дела, которые связаны только с манипуляциями в базе данных. Это в большей части как раз исследование биоматериала. Ну и исследование системы LIMS, конечно. Потому что там идёт взаимодействие тех людей, кто занимается проблемой. Все данные исследуются и так, и так», — сказал гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

9 декабря исполком ВАДА единогласно поддержал отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской лаборатории.

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