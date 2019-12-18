«Устала, что меня считают слабослышащей». Дочь Тутберидзе сообщила, что поборола болезнь

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, заявила, что смогла справиться со своей болезнью.

Ранее сообщалось, что 16-летняя спортсменка из-за больших проблем со слухом различает только отдельные звуки.

«Дорогие люди, я уже устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и всё такое. Так вот, я хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми. Порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди.

Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечётко, я стеснялась и почти не общалась с людьми. Но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать.

И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного! Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя, и всё придёт! Нет людей без недостатков», — написала Диана в сторис «Инстаграма».