«Устала, что меня считают слабослышащей». Дочь Тутберидзе сообщила, что поборола болезнь

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, заявила, что смогла справиться со своей болезнью.
Ранее сообщалось, что 16-летняя спортсменка из-за больших проблем со слухом различает только отдельные звуки.
«Дорогие люди, я уже устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и всё такое. Так вот, я хочу вам сказать, что я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми. Порой я слышу даже лучше, чем нормальные люди.
Да, у меня были раньше проблемы, я не совсем понимала речь, потому что для меня люди говорили нечётко, я стеснялась и почти не общалась с людьми. Но в какой-то момент решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать.
И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного! Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя, и всё придёт! Нет людей без недостатков», — написала Диана в сторис «Инстаграма».
- 18 декабря 2019
-
16:43
-
16:29
-
16:22
-
15:56
-
15:40
-
15:14
-
14:27
-
13:48
-
13:38
-
13:28
-
13:14
-
13:01
-
12:48
-
12:36
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
11:45
-
11:07
-
10:44
-
10:36
-
10:21
-
09:54
-
09:29
-
09:13
-
00:22
- 17 декабря 2019
-
23:48
-
23:38
-
23:14
-
22:25
-
21:32
-
21:15
-
21:09
-
20:40
-
20:29