Познер — о бойкоте Олимпиады: Матвиенко заблуждается

Известный телеведущий Владимир Познер оценил возможность бойкота Россией предстоящих Олимпийских игр в свете решения ВАДА об отстранении страны на 4 года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «Россия может у себя проводить свои Игры».

«Бойкот — это свидетельство слабости или непонимания ситуации. Можно проводить всё что угодно. Но это не будут Олимпийские игры. Валентина Матвиенко тут совершенно заблуждается. У нас же были свои всесоюзные, всероссийские игры. Пожалуйста, проводите их. Но надо понимать, что никто из других стран, из звёзд мирового спорта на эти игры не приедет. Это будут сугубо национальные соревнования, в которых нет ничего плохого. Вот только это не замена Олимпийским играм.

Я не знаю, занимается ли господин Толстой спортом и отдаёт ли он себе отчёт, что бойкот лишает спортсмена возможности чего-то добиться в спорте. Для спортсмена четыре года — вечность. От того, будет бойкот или нет, господину Толстому ни холодно ни жарко с точки зрения его непосредственной деятельности. А для спортсмена это может быть катастрофой. Поэтому я против бойкота Олимпийских игр. Пускай не под национальным флагом, но «чистые» спортсмены соревнуются и выигрывают медали", — приводят слова Познера «Аргументы и факты».

Познер также оценил возможное наказание в отношении лиц, допустивших допинг-скандал.

«Я не сторонник того, чтобы за это сажали. Я вообще не очень люблю этот метод наказания. Но то, что виновных надо было выгнать, запретить когда-либо заниматься этим видом деятельности, — это очевидно. Действительно, пострадали только спортсмены. И ни один функционер от спорта не был наказан, кроме Нагорных. Это абсолютное безобразие и безответственность. Кстати, это сигнал: ребята, можно и дальше так делать, ничего страшного не будет. Я не понимаю, как такое допустили?!» — сказал Познер.