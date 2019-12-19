Чемпионка ОИ Колесниченко — об отстранении России: мы — за свой флаг, за президента

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро, 16-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Колесниченко оценила возможность выступление на Играх в Токио под нейтральным флагом.

«Мы прочитали про боксёров, что они заявили. Мы тоже очень хотели бы поехать под своим флагом, мы все в душе патриоты, поём гимн, за свой флаг, за президента, за всех вышестоящих людей. Но даже если у нас будет нейтральный флаг, всё равно же все, грубо говоря, будут знать, из какой мы страны. В душе мы будем петь наш гимн. Но заявлять о том, что мы не поедем на Олимпиаду, мы не готовы. Понимаете, у многих девочек это будет первая Олимпиада. Может быть, у кого-то она будет всего одна. И если есть шанс поехать, думаю, будет глупо потерять его.



Да, я действительно считаю, что мы представляем всю страну, в том числе и наше руководство, чиновников. Может быть, они случайно прочитают это интервью и им станет стыдно за то, что я так сказала, что мы гордимся всеми людьми, которые стоят выше нас, представляем их, а вот они о нас так сильно не пекутся. Я надеюсь, что эта ситуация будет исправлена — всё равно люди работают и пытаются что-то сделать, ни в коем случае никого не обвиняю. Я как спортсмен выполняю своё дело, честно хожу на тренировки, работаю. Чем они занимаются, я не знаю, но уверена, что не сидят на месте. Надеюсь, пытаются решить вопрос», — цитирует Колесниченко «Медуза».

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