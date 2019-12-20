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Наездница лишила сборную Канады по конному спорту Олимпиады, выпив чай из коки

Наездница лишила сборную Канады по конному спорту Олимпиады, выпив чай из коки
Другие / Прочие виды спорта 0

Наездница Николь Уолкер, из-за обнаружения в пробе которой допинга сборная Канады была лишена права участия в командных соревнованиях по конкуру на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, намерена обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Уолкер уверяет, что случайно проглотила метаболит кокаина, выпив чай из коки во время Панамериканских игр в Лиме, сообщает The Canadian Press.

Николь входила в состав команды, которая заняла четвёртое место на Панамериканских играх и завоевала олимпийскую квоту для страны, но допинг-проба, которую Уолкер сдала в день финала, оказалась положительной.

Международная федерация конного спорта пересмотрела результаты соревнований, в результате чего сборная Канада опустилась на седьмое место и была лишена квоты. Путёвку на Олимпиаду-2020 вместо Канады получила сборная Аргентины.

Растение коки содержит алкалоиды, которые могут быть химически извлечены для создания кокаина. Если в Канаде по закону о наркотиках они запрещены, то чай из коки на законных основаниях потребляется в нескольких странах Южной Америки. Например, считается средством от высотной болезни в Перу.

Сборная Канады по конному спорту лишена путёвки на Олимпиаду из-за допинга
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