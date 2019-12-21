СК РФ: база Московской антидопинговой лаборатории удалённо посещалась из США и Германии

База LIMS Московской антидопинговой лаборатории удалённо посещалась с ip-адресов, зарегистрированных на территории Германии и США. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова в злоупотреблении полномочиями экспертам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в присутствии представителей Минспорта России, Московской антидопинговой лаборатории, IT-специалистов и других заинтересованных сторон Следственным комитетом России в январе и апреле текущего года переданы непосредственно в лаборатории копии электронных файлов АДЦ, а также свыше 5000 биологических проб спортсменов для проведения их дальнейшего исследования иностранными специалистами.

Следствием проведена комплексная компьютерно-техническая судебная экспертиза копий переданных электронных файлов, по результатам которой сделан вывод об их подлинности, а также об отсутствии искажений оригинальной файловой структуры результатов тестирования российских спортсменов.

Вместе с тем подтверждены факты удалённого посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015–2016 годах электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещённых на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручён представителям ВАДА в январе текущего года).

В настоящее время ВАДА заявляет о манипуляциях в 2018–2019 годах с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории, которые находились в лаборатории, и доступ к ним для сотрудников лаборатории не мог быть ограничен в связи с её постоянным функционированием.

Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.