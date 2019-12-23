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Гимнаст Нагорный — о решении ВАДА: забирайте флаг, но это не наказание, а какой-то цирк

Гимнаст Нагорный — о решении ВАДА: забирайте флаг, но это не наказание, а какой-то цирк
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) лишить российских спортсменов возможности в течение четырёх лет выступать под национальным флагом.

«Если спортсмен психологически устойчив, любые провокации извне на него не повлияют и не отнимут сил. Они могут только мотивировать либо не трогать вовсе. Ты можешь игнорировать подобные вещи. Лично для меня это так. Всё произошедшее в последнее время злит и мотивирует. Ужасно, когда забирают флаг, ведь мы родились в этой стране, живём здесь и любим её. Это не совсем правильно. Но в целом всё равно все будут знать, что я из России, мои конкуренты из Китая, США и Японии тоже об этом знают. Семья знает, как и болельщики со зрителями. Забирайте флаг, но это не наказание, а какой-то цирк. Зачем тогда он нужен?» — приводит слова Нагорного RT.

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