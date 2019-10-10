Россия выиграла потрясающий финал чемпионата мира. Хоть сразу кино снимай!

Вы не поверите, но ещё никогда российские гимнасты не выигрывали чемпионаты мира в команде. Олимпиаду в 1996 году в Атланте – да, но мировые чемпионаты оставались непокорёнными со времён мощнейшей сборной СССР. И только в Штутгарте в 2019 году наши парни взяли то, что принадлежит им по праву! Мужская сборная России по спортивной гимнастике стала чемпионом мира в командном турнире. Артур Далалоян, Давид Белявский, Никита Нагорный, Иван Стретович и Денис Аблязин завоевали золото.

Фото: РИА Новости

Судьи, спасибо за науку

Сборная СССР последний раз победила на чемпионате мира в 1991 году, а на следующий год уже под вывеской сборной СНГ самая, наверное, мощная команда в истории гимнастики разорвала всех соперников на Олимпиаде в Барселоне. Примерно так, как сейчас делает женская сборная США во главе с Симоной Байлз.



С тех пор сменилось не одно поколение гимнастов. Уже ушла в историю советская школа. И лишь сейчас появилась мужская команда, которая готова биться за победу. В Штутгарте было невероятно драматично. Но золота-2019 не было бы, не будь в прошлом году поражения в битве за чемпионство.

Именно то, что случилось в 2018-м, сделало всю нашу команду сильнее. Да, состав сборной немного поменялся, но Давид Белявский, Никита Нагорный и Артур Далалоян бились и тогда и навсегда запомнили то, что произошло.

Россия и Китай тогда выступали в связке. Это значит, что гимнасты обеих команд по очереди выступают на одном снаряде. Начинает спортсмен одной сборной, продолжает – другой. И так, пока не выступят по три человека. После этого на другом снаряде очерёдность меняется.



Россияне захватили лидерство после вольных упражнений, китайцы отставали на 2,4 балла. Строптивый конь нашим парням не покорился, но они по-прежнему были первыми, хотя Китай отставал всего на 0,968 балла. После упражнений на кольцах и опорного прыжка сборная России вела с преимуществом в 1,919 балла.



Оставались брусья – один из сильных видов нашей команды — и перекладина, где сложность у россиян не самая высокая. И сильный вид нас сильно подвёл. Нагорный и Белявский чудом не сорвались во время выполнения программ, а Далалоян не смог избежать срыва и получил как минимум на балл меньше, чем мог бы даже с помарками.

Китайцы же всё сделали чисто, а с учётом высочайшей базы и чистейшего исполнения Цзоу Цзинъюаня наши перед перекладиной уступали 0,948 балла. Как это отыграть, если у китайцев база выше? Только чисто и амплитудно делать всё самим. Да и шанс соперники дали. Ни Сунь Вэй, ни Линь Чаопань ничего выдающегося не показали, а абсолютный на тот момент чемпион мира Сяо Жотэн слетел со снаряда, допустил ещё пару ошибок. Белявский и Далалоян работали аккуратно, но не более того.



Для победы закрывавшему финал Никите Нагорному нужно было получить 13,800 – просто спокойно и чисто сделать свою программу с базовой сложностью 5,8. Нагорный допустил лишь одну мелкую помарку, потеряв темп, и судьи наказали всю нашу команду очень строго, поставив 13,733. В итоге сборная России проиграла сборной Китая всего 0,049 балла! Менее пяти сотых.



Тогда наши мощные и сильные парни плакали от досады. Не могли говорить и объяснить то, что произошло. Да, победу у сборной России тогда украли. Но и сами ребята не пошли на риск, а старались всего лишь избежать ошибок на перекладине. Это сказать легко и написать тоже. А каково было тому же Нагорному, который понимал, что 14 баллов наберёт и без риска?

Вторую щёку не подставили

Это был страшный удар. Не каждый спортсмен способен пережить такое и не сломаться. 0,049 балла – в истории спортивной гимнастики ничего подобного не было. В эти ничтожные сотые уместился кропотливый многолетний труд, который должен был увенчаться победой. Но тогда же год назад в Дохе парни собрались и в личном турнире выступили замечательно – как в многоборье, так и на отдельных снарядах. Помните же, да, как Далалоян стал абсолютным чемпионом?

Через год в Штутгарте с китайцами вышла бороться команда, готовая к любому развитию ситуации. Опять связка с главным конкурентом, опять лидерство после вольных упражнений, опять строптивый конь, после которого россияне отвалились аж на пятое место. И опять кольца и опорный, после которого отставание от Китая сократилось до 0,642 балла.

И опять брусья, после которых надежд практически не осталось. Нет, сначала Нагорный показал такую комбинацию и получил такую оценку, что Китай и Россия сравнялись. Вплоть до тысячных. Но Далалоян, как и год назад, допустил ошибку, потерял целый элемент, который вообще не был засчитан, и вновь недобрал целый балл к тому, что мог бы. Сяо Жотэн ответил как минимум тем же, но ему засчитали всё, хоть и поставили в итоге всего на 0,2 выше.

Отставание перед перекладиной 1,394 балла. И Сунь Вэй, который подошёл к снаряду первым, сорвался во время перелёта! Вот он, шанс, который год назад наша команда не использовала. Иван Стретович и Далалоян выдают свой максимум – мощно, чётко, рискованно и красиво! Дэн Шуди предельно осторожничает — и уже наши впереди на балл!



Но оставались ещё Линь Чаопань и Никита Нагорный. Китаец выполнил сложную комбинацию довольно грязно, и россиянину оставалось лишь набрать 13,5 для победы. Даже меньше, чем в прошлом году. Нагорный сделал всё фантастически чисто и мощно, наверняка не задумываясь о том, что рисковать не нужно. С прошлогодней базой сложности 5,8 он получил оценку на 0,7 выше, чем в Дохе-2018. И только после этого позволил себе закричать в камеру: «Никогда не сдавайтесь!».

Вторую щёку наша команда не подставила. Сборная России выиграла золотую медаль в самом престижном виде спортивной гимнастики. Отдельного сильного спортсмена можно воспитать чуть ли не в любой стране мира. Команда – совсем другое дело. Про эту победу российских гимнастов можно снять фильм. Особенно если сравнивать с тем, что происходило год назад.



Закончилось всё слезами и там, и там. Только тогда это были слёзы обиды. Сейчас – слёзы радости. Тогда в ключевой момент не хватило именно смелости и риска. Но наука была усвоена. То, что совершили наши парни в Штутгарте, не чудо, нет. Это то, что делают мастера высочайшего класса. И очень здорово, что у России есть такая команда.