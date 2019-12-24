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Кто выиграет чемпионат России по фигурному катанию?

Кто выиграет чемпионат России по фигурному катанию?
Другие / Фигурное катание 0

С 26 по 29 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе и определить главного фаворита предстоящих соревнований в женском одиночном катании.

Принять участие в опросе также можно, перейдя по ссылке.

Короткую программу фигуристки представят 27 декабря, произвольную — 28-го.

В 2018 году чемпионат России по фигурному катанию прошёл в Саранске. Победительницей соревнований стала Анна Щербакова. Она выступит и в этом году. Ранее стало известно, что в Красноярске на лёд не выйдет олимпийская чемпионка, чемпионка мира Алина Загитова, объявившая о приостановке карьеры.

Под вопросом участие победительницы финала Гран-при Алёны Косторной.

Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию 2019 года
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