Кто выиграет чемпионат России по фигурному катанию?
С 26 по 29 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе и определить главного фаворита предстоящих соревнований в женском одиночном катании.
Принять участие в опросе также можно, перейдя по ссылке.
Короткую программу фигуристки представят 27 декабря, произвольную — 28-го.
В 2018 году чемпионат России по фигурному катанию прошёл в Саранске. Победительницей соревнований стала Анна Щербакова. Она выступит и в этом году. Ранее стало известно, что в Красноярске на лёд не выйдет олимпийская чемпионка, чемпионка мира Алина Загитова, объявившая о приостановке карьеры.
Под вопросом участие победительницы финала Гран-при Алёны Косторной.
Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию 2019 года
- 24 декабря 2019
-
15:12
-
14:48
-
14:45
-
14:38
-
14:08
-
13:35
-
13:22
-
13:06
-
12:57
-
12:45
-
12:22
-
12:00
-
11:55
-
11:38
-
11:05
-
10:45
-
10:27
-
10:10
-
09:46
-
09:08
-
00:44
-
00:31
-
00:12
- 23 декабря 2019
-
22:30
-
21:54
-
21:38
-
21:02
-
20:57
-
20:27
-
20:08
-
20:02
-
19:43
-
19:26
-
19:10
-
18:44
Партнерский контент