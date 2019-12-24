Лукашенко — о санкциях ВАДА: Россию на колено наклоняют, это неправильно

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Когда они отнекиваются, это противно слушать, потому что допинг есть везде. Но в чём россияне правы, руководство России — а что, это российские изобретение? Вы посмотрите на некоторых спортсменов, даже вы как человек, интересующийся спортом, вы знаете их и знаете, что без этого допинга они таких результатов не показали бы, но к ним нет… И если даже где-то, то их по попе похлопают, как ребёнка, — смотри, больше не допускай. А Россию на колено наклоняют, это неправильно», — сказал Лукашенко главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову в эфире радиостанции.

Также Лукашенко призвал ВАДА не использовать принцип коллективной ответственности.