ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с новыми санкциями ВАДА

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по санкциям со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает ТАСС.

ВАДА отстранило Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях из-за фальсификаций данных Московской антидопинговой лаборатории. Из-за этого решения российские спортсмены не смогут использовать флаг и гимн на Олимпийских играх в Токио. Также России запретят проводить крупные соревнования.

Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря рекомендовал совету учредителей РУСАДА не согласиться с санкциями ВАДА. Теперь российская сторона планирует оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде.