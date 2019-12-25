Траньков рассказал об ожиданиях от чемпионата России по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Максим Траньков поделился ожиданиями от чемпионата России, который стартует в Красноярске завтра, 26 декабря.

«У нас есть три-четыре замечательные молодые пары, которые в этом сезоне хорошо выступают, есть ребята, которые были лидерами до этого. Эти соревнования будут интересными. Этот сезон показал, что победить могут все участники, поэтому я считаю, что парный турнир будет интереснее, чем в предыдущие годы, потому что явного лидера нет.



Что касается организации, то арена в Красноярске новая, только построенная, всё уютно. Может, немножко далеко живём, ездить по полчаса нужно, но это нормальная практика для международных соревнований», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.