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Траньков рассказал об ожиданиях от чемпионата России по фигурному катанию

Траньков рассказал об ожиданиях от чемпионата России по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Максим Траньков поделился ожиданиями от чемпионата России, который стартует в Красноярске завтра, 26 декабря.

«У нас есть три-четыре замечательные молодые пары, которые в этом сезоне хорошо выступают, есть ребята, которые были лидерами до этого. Эти соревнования будут интересными. Этот сезон показал, что победить могут все участники, поэтому я считаю, что парный турнир будет интереснее, чем в предыдущие годы, потому что явного лидера нет.

Что касается организации, то арена в Красноярске новая, только построенная, всё уютно. Может, немножко далеко живём, ездить по полчаса нужно, но это нормальная практика для международных соревнований», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.

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