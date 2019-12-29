Чемпиона мира по гимнастике едва не оставили без отпуска в московском аэропорту

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, как из-за странных действий представителя авиакомпании едва не остался без отпуска. Супругу Нагорного, призёра Олимпийских игр и чемпионку мира 2015 года Дарью Спиридонову, не пустили на самолёт из-за отсутствия полностью чистых страниц в загранпаспорте для постановки штампа о прибытии.
«Без косяка не бывает у нас никогда. Вчера нас сняли с прямого рейса до Бали, из-за того что у Даши в загранпаспорте не было целой страницы для печати. Но нас зарегистрировали и пропустили через границу, ничего не сказав, снял мужик, который отрывает корешки от посадочных билетов перед входом в самолёт. Не пустили не только Дашу, ещё двух ребят, но до нашего рейса этот мужик сам сказал, что снял 7 человек, намекая, что это процедура нормальная. Что же было бы, если бы он пропустил нас?! По его славам, штраф 5000 евро, но по факту 5-6$ — не тысяч, а просто долларов. Даша и ребята просто попались на этого мужика, полетели люди, которые не имели так же целой страницы и их без проблем пропустили на границе Бали.
В общем, самое интересное. Мы покупаем ближайший рейс из другого аэропорта (Домодедово), летим через Сингапур и у нас ни разу не проверили все страницы. А когда мы сами спрашивали, почему не проверяете, нам задавали вопрос: «Зачем?» Мы им рассказывали ситуацию, и они нам отвечают, что впервые слышат о таком. То есть работники, которые сидят на границе Бали, не знают таких правил. Также нам аннулировали обратный билет. Авиакомпания «Россия», отличная работа! Но мы на Бал, и отдых наш начинается», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Никиты Нагорного.
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