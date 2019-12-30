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Что осталось за кадром чемпионата России по фигурному катанию. Видео

Что осталось за кадром чемпионата России по фигурному катанию. Видео
Другие / Фигурное катание 0

В преддверии Нового года в Красноярске завершился чемпионат России — 2020 по фигурному катанию. В соревнованиях женщин в одиночном катании победу одержала Анна Щербакова, защитившая титул чемпионки страны. Второе место заняла Алёна Косторная, третьей стала Александра Трусова. Все спортсменки отобрались в сборную России на чемпионат Европы.

Многое осталось за кадром: и перемотанные скотчем коньки Евгении Медведевой, из-за чего спортсменка, шедшая на пятой позиции и имевшая шансы на медаль, вынуждена была сняться с соревнований перед произвольной программой, и огромные медведи, подаренные болельщиками фигуристкам, и автографы, и, конечно, эмоции — тренеров и спортсменок.

Видео доступно на сайте Первого канала.

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