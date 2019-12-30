Что осталось за кадром чемпионата России по фигурному катанию. Видео
В преддверии Нового года в Красноярске завершился чемпионат России — 2020 по фигурному катанию. В соревнованиях женщин в одиночном катании победу одержала Анна Щербакова, защитившая титул чемпионки страны. Второе место заняла Алёна Косторная, третьей стала Александра Трусова. Все спортсменки отобрались в сборную России на чемпионат Европы.
Многое осталось за кадром: и перемотанные скотчем коньки Евгении Медведевой, из-за чего спортсменка, шедшая на пятой позиции и имевшая шансы на медаль, вынуждена была сняться с соревнований перед произвольной программой, и огромные медведи, подаренные болельщиками фигуристкам, и автографы, и, конечно, эмоции — тренеров и спортсменок.
Видео доступно на сайте Первого канала.
Дети и пропасть. Почему российское фигурное катание в большой опасности
Чемпионат России обнажил серьёзные проблемы в женском фигурном катании. Нужно срочно принимать меры.
- 30 декабря 2019
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