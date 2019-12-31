Фигуристка Сотникова пообещала раскрыть тайну

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поздравила своих поклонников с праздником и пообещала рассказать тайну в 2020 году.
«Спасибо 2019-му за то, что сделал меня ещё сильнее. В новом году расскажу вам одну тайну. А сейчас желаю всем проводить старый год, сделать всё то, что вы считаете нужным и задорно встретить новый! 2020-й, не подведи», — написала фигуристка в «Инстаграме».
Сотникова — чемпионка Олимпийских игр 2014 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014). Также спортсменка четыре раза побеждала на чемпионате России (2009, 2011, 2012 и 2014).
Фигуристка не выступала в официальных соревнованиях с сезона-2015/16. Тогда она заняла шестое место на чемпионате России.
Запись доступна на странице Сотниковой в «Инстаграме».
- 31 декабря 2019
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