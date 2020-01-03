В допинг-пробе фигуристки Лекавалье обнаружен кокаин

Допинг-проба французской фигуристки Лорин Лекавалье дала положительный результат на кокаин, сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к Федерации фигурного катания Франции. 23-летняя спортсменка, занявшая пятое место на чемпионате Европы 2019 года, не участвовала в соревнованиях с конца сентября.
В ноябре стало известно, что она отказалась от участия в этапах Гран-при в Гренобле и Москве. Официальной причиной назывались «медицинские показания». Кроме того Лекавалье пропустила чемпионат Франции.
На прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме Лорин заняла 15-е место. Лекавалье — чемпионка Франции (2017) и неоднократный призёр чемпионатов Франции, победительница турниров Golden Bear of Zagreb (2016), Mentor Torun Cup (2017) и Cup of Tyrol (2017, 2019).
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