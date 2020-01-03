Полиция задержала членов банды колдунов, которым заплатила фигуристка Сотникова

Полицейские разоблачили банду колдунов, которым за услуги платила фигуристка Аделина Сотникова, сообщает Mash.

Двоих членов группировки уже задержали. При этом продолжаются поиски женщины, которая возглавляла банду. Она, как утверждает источник, сбежала на Украину. Злоумышленницу объявили в федеральный розыск.

Ранее стало известно, что Сотникова обратилась в полицию после того, как некие колдуны получили от неё крупную сумму. Согласно информации ряда источников, фигуристка пыталась наладить личную жизнь при помощи услуги гадалки, которой спортсменка отдала 2 млн рублей.

Фигуристка не выступала в официальных соревнованиях с сезона-2015/2016. Тогда она заняла шестое место на чемпионате России.