Российские гандболисты уступили Португалии накануне чемпионата Европы

Мужская сборная России в преддверии чемпионата Европы принимает участие в международном турнире — мемориале Доминго Барсенаса в Испании. Во втором матче соревнований российские гандболисты уступили команде Португалии со счётом 25:27. Самым результативным в составе российской команды стал Тимур Дибиров, забивший 6 мячей. 5 голов на счету Александра Шкуринского, он признан лучшим игроком матча в составе сборной России, 4 мяча записал на свой счёт Глеб Калараш.
Напомним, накануне россияне со счётом 30:25 обыграли команду Польши. В заключительном матче соревнований российские гандболисты встретятся с командой Испании.
Чемпионат Европы пройдёт с 9 по 26 января в Швеции, Австрии и Норвегии.
Гандбол. Мемориал Доминго Барсенаса. Мужчины
Второй тур
Россия — Португалия — 25:27 (11:13).
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