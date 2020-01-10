У Тутберидзе считают, что Туктамышева в показательном номере с раздеванием перешла грань

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, выразил мнение относительно прошлогоднего показательного номера Елизаветы Туктамышевой.

Напомним, чемпионка мира и Европы 2015 года разделась до нижнего белья. Спортсменка, выступавшая под песню Бритни Спирс, в ходе номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в бюстгальтере.

«Она хорошо хайпанула, ещё как! Но везде должна быть мера, культуру и эстетику никто не отменял. В данном случае она немного перешла грань», — цитирует Железнякова «Спорт Бизнес Online».

Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России в Красноярске. Ученица Алексея Мишина рискнула и впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно. Несмотря на это, она смогла отобраться в сборную России на европейское первенство в Граце (Австрия), где будет запасной.

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