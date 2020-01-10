У Тутберидзе считают, что Туктамышева в показательном номере с раздеванием перешла грань

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, выразил мнение относительно прошлогоднего показательного номера Елизаветы Туктамышевой.
Напомним, чемпионка мира и Европы 2015 года разделась до нижнего белья. Спортсменка, выступавшая под песню Бритни Спирс, в ходе номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в бюстгальтере.
«Она хорошо хайпанула, ещё как! Но везде должна быть мера, культуру и эстетику никто не отменял. В данном случае она немного перешла грань», — цитирует Железнякова «Спорт Бизнес Online».
Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России в Красноярске. Ученица Алексея Мишина рискнула и впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно. Несмотря на это, она смогла отобраться в сборную России на европейское первенство в Граце (Австрия), где будет запасной.
- 10 января 2020
-
12:43
-
12:28
-
12:15
-
11:59
-
10:50
-
10:04
-
09:09
- 9 января 2020
-
23:27
-
22:35
-
21:04
-
20:41
-
19:39
-
19:16
-
17:53
-
17:21
-
16:37
-
16:24
-
14:44
-
14:20
-
14:14
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
12:28
-
11:56
-
11:49
-
11:41
-
11:03
-
10:25
-
10:15
-
09:44
-
09:37
-
09:17
-
00:40
-
00:22