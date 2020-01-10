Президент ВАДА — о России: система должна измениться, а виновные — предстать перед судом

Новый президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька в новогоднем обращении отметил решимость, с которой возглавляемая им организация будет бороться за наказание всех виновных в допинговом скандале в России.

«Несомненно, что ВАДА столкнётся с проблемами в этом году, как и в других. Несомненно так же, что перед лицом этих проблем наша решимость придерживаться взятого курса останется чрезвычайно твёрдой. Вы знаете, что вчера мы подали официальное уведомление в Спортивный арбитражный суд по делу о несоблюдении требований против Российского антидопингового агентства. Являясь органом по борьбе с допингом во всём мире, ВАДА без колебаний сделает всё необходимое для защиты чистого спорта. Это в духе Катовицкой декларации пятой Всемирной конференции ВАДА по допингу в спорте, которая прошла в моей родной стране — Польше — в ноябре прошлого года.

Мы заявили, что будем работать над привлечением к ответственности всех виновных без ограничений. Там, где система и культура позволяют — и даже разрешают — использовать запрещённые вещества и методы, мы должны работать над тем, чтобы спортсмены не были единственными, кто подвергается санкциям. Культура и система тоже должны измениться, а виновные должны предстать перед судом. Таков подход ВАДА к российскому допинговому кризису, о чём свидетельствуют жёсткие меры, одобренные нашим Исполнительным комитетом в декабре, меры, которые направлены на все виновные стороны и защищают невиновных», — приводит текст обращения Баньки официальный сайт ВАДА.