Российские гандболисты стартовали на ЧЕ-2020 с поражения от команды Венгрии

В стартовом матче чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд сборная России с минимальным счётом уступила команде Венгрии — 25:26. Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Санталов, забивший 5 мячей, по 4 мяча на счету Глеба Калараша и Сергея Марк Косоротова.

Сначала игра была равной, но после перерыва венграм удалось выйти вперёд и довести преимущество до 4 мячей. К 57-й минуте россияне сравняли счёт, но спустя минуту Золтан Балог вывел Венгрию вперёд, забив победный мяч.

Сборная Венгрии впервые в истории выиграла у российской команды.

В следующем матче 13 января россияне сыграют с Исландией, а 15-го — с действующими чемпионами мира датчанами.

Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Мальмё, Швеция

Группа Е. Первый тур

Венгрия – Россия – 26:25 (14:13).