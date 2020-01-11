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Российские гандболисты стартовали на ЧЕ-2020 с поражения от команды Венгрии

Российские гандболисты стартовали на ЧЕ-2020 с поражения от команды Венгрии
Другие / Гандбол 0

В стартовом матче чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд сборная России с минимальным счётом уступила команде Венгрии — 25:26. Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Санталов, забивший 5 мячей, по 4 мяча на счету Глеба Калараша и Сергея Марк Косоротова.

Сначала игра была равной, но после перерыва венграм удалось выйти вперёд и довести преимущество до 4 мячей. К 57-й минуте россияне сравняли счёт, но спустя минуту Золтан Балог вывел Венгрию вперёд, забив победный мяч.

Сборная Венгрии впервые в истории выиграла у российской команды.

В следующем матче 13 января россияне сыграют с Исландией, а 15-го — с действующими чемпионами мира датчанами.

Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Мальмё, Швеция
Группа Е. Первый тур

Венгрия – Россия – 26:25 (14:13).

ЧЕ-2020 (м). Группа E. 1-й тур
11 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Венгрия
Окончен
26 : 25
Россия
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