Российские гандболисты стартовали на ЧЕ-2020 с поражения от команды Венгрии

В стартовом матче чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд сборная России с минимальным счётом уступила команде Венгрии — 25:26. Самым результативным в составе сборной России стал Дмитрий Санталов, забивший 5 мячей, по 4 мяча на счету Глеба Калараша и Сергея Марк Косоротова.
Сначала игра была равной, но после перерыва венграм удалось выйти вперёд и довести преимущество до 4 мячей. К 57-й минуте россияне сравняли счёт, но спустя минуту Золтан Балог вывел Венгрию вперёд, забив победный мяч.
Сборная Венгрии впервые в истории выиграла у российской команды.
В следующем матче 13 января россияне сыграют с Исландией, а 15-го — с действующими чемпионами мира датчанами.
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Мальмё, Швеция
Группа Е. Первый тур
Венгрия – Россия – 26:25 (14:13).
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