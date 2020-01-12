Артемьев и Дубов одержали победы во втором туре супертурнира в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев белыми фигурами обыграл соотечественника Никиту Витюгова в партии второго тура супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Партия завершилась на 50-м ходу. Другой россиянин Даниил Дубов также белыми победил белоруса Владислава Ковалёва, в партии было сделано 39 ходов.
Также результативными оказались ещё две партии. Американец Уэсли Со белыми одержал победу над Вишванатаном Анандом из Индии, а ещё один представитель США Джеффри Сюн также белыми переиграл голландца Йордена ван Фореста.
Партии Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Алиреза Фируджа (Иран), Аниш Гири (Нидерланды) — Фабиано Каруана (США) и Юй Янъи (Китай) — Магнус Карлсен (Норвегия) завершились вничью.
После двух туров во главе турнирной таблицы пятеро гроссмейстеров: Сюн, Со, Артемьев, Дубов и Фируджа, в активе которых по 1,5 очка.
Турнир в Вейк-ан-Зее проводится в Нидерландах с 1938 года и состоит из 13 туров.
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