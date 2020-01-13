«Идеальная ласточка обнаружена». Туктамышева на корточках сфотографировалась с «Жигулями»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала забавную фотографию. 23-летняя спортсменка присела на корточки возле отечественного автомобиля ВАЗ-2106.

«Идеальная ласточка обнаружена», — подписала снимок Туктамышева.

Туктамышева продолжает работу над четверными прыжками. На тренировке она попробовала выполнить четверной сальхов, но упала.

Ранее на чемпионате России в Красноярске Елизавета не смогла чисто выполнить четверной тулуп. После соревнований она сказала: «Есть теория: если делаешь четверной тулуп, то и четверной сальхов можешь выучить». На чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место. Победу одержала Анна Щербакова.

В нынешнем сезоне Елизавета стала третьей на этапах в Лас-Вегасе (США) и Чунцине (Китай).

Запись доступна на странице Туктамышевой в «Инстаграме».