«Идеальная ласточка обнаружена». Туктамышева на корточках сфотографировалась с «Жигулями»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала забавную фотографию. 23-летняя спортсменка присела на корточки возле отечественного автомобиля ВАЗ-2106.
«Идеальная ласточка обнаружена», — подписала снимок Туктамышева.
Туктамышева продолжает работу над четверными прыжками. На тренировке она попробовала выполнить четверной сальхов, но упала.
Ранее на чемпионате России в Красноярске Елизавета не смогла чисто выполнить четверной тулуп. После соревнований она сказала: «Есть теория: если делаешь четверной тулуп, то и четверной сальхов можешь выучить». На чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место. Победу одержала Анна Щербакова.
В нынешнем сезоне Елизавета стала третьей на этапах в Лас-Вегасе (США) и Чунцине (Китай).
Запись доступна на странице Туктамышевой в «Инстаграме».
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