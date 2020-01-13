Шишкарёв: сборная России по гандболу — абсолютно безвольная и безответственная команда

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв эмоционально отреагировал на игру мужской сборной России на чемпионате Европы, назвав её позорной.
Российские гандболисты проиграли Исландии со счётом 23:34 в матче второго тура предварительного раунда чемпионата Европы.
«Абсолютно безвольная, разобщённая, безответственная команда, игроки не верят друг в друга. От себя лично, от имени всей Федерации гандбола России приношу глубочайшие извинения за этот позор всем, кто за нас болел. За то, что Исландия, которая меньше моего родного Новороссийска, научилась играть в гандбол лучше, чем великая страна под названием Россия. Не хочу делать громких заявлений. После окончания чемпионата Европы, в первой декаде февраля, пройдёт исполком ФГР, где будут оценены результаты сборной.
Мне безумно стыдно. Это наша недоработка, в том числе и моя, федерации. Мы долго шли на поводу у тех, кто рассказывал нам сказки и говорил, как нам надо жить. Теперь будем жить по-новому. Потребуется несколько лет. Не обещаю быстрых результатов. Но мы знаем что делать. Новую программу развития я оглашу на исполкоме федерации", — цитирует Шишкарёва РИА «Новости».
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