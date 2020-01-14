Гандболист сборной Исландии прокомментировал победу в матче с Россией на ЧЕ

Гандболист сборной Исландии Александр Петерссон прокомментировал победу в матче с командой России на предварительном этапе чемпионата Европы в Мальмё со счётом 34:23.
«Мы как следует подготовились к матчу, приняв во внимание слабости вашей команды в атаке. Тренер выбрал агрессивную защиту на 11-12 метрах, поскольку по движению мы превосходили сборную России, и это принесло свои плоды. А в ответных атаках мы действовали быстро и точно. Но всё равно пришлось нелегко, ведь ваша команда не бросила сопротивляться, и если бы у неё лучше пошло в середине второго тайма, разница в счёте была бы хоть и в нашу пользу, но гораздо меньше.
Нашего лидера Арона Палмарссона, забросившего 10 мячей датчанам, закрыли персонально, зато у других гандболистов, в том числе у меня, появилось больше свободного пространства. Например, лучшим игроком матча назвали Вигго Кристианссона, забросившего во втором тайме четыре хороших мяча. А ведь он почти не играл против Дании. Получили свой шанс и 20-летние ребята из юношеской сборной, в том числе вратарь, который в составе датского «Гудме» приезжал в Чехов на Лигу чемпионов», — цитирует Петерссона официальный сайт ФГР.
Сборная России не смогла пробиться в основной этап чемпионата Европы.
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