Ласицкене и Шубенкову присвоены воинские звания капитана

Трёхкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и обладателю серебряной медали ЧМ-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу присвоены воинские звания капитана.
«Приказ о присвоении званий капитана Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову был подписан 25 декабря», — приводит слова представителя ЦСКА ТАСС.
Мария в 2019 году стала двукратной чемпионкой Европы в помещении, трёхкратной чемпионкой мира и в четвёртый раз выиграла «Бриллиантовую лигу». Ласицкене принадлежит лучший результат сезона в мире – 2,06 м. Это личный рекорд спортсменки, который она повторила 20 июня на турнире в Остраве.
Сезон Шубенкова был прерван на два месяца из-за травмы, полученной на финише победного для него забега этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате. В итоге в финале турнира Сергей стал третьим, а на чемпионате мира завоевал серебряную медаль.
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