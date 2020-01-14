Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ласицкене и Шубенкову присвоены воинские звания капитана

Ласицкене и Шубенкову присвоены воинские звания капитана
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и обладателю серебряной медали ЧМ-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергею Шубенкову приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу присвоены воинские звания капитана.

«Приказ о присвоении званий капитана Марии Ласицкене и Сергею Шубенкову был подписан 25 декабря», — приводит слова представителя ЦСКА ТАСС.

Мария в 2019 году стала двукратной чемпионкой Европы в помещении, трёхкратной чемпионкой мира и в четвёртый раз выиграла «Бриллиантовую лигу». Ласицкене принадлежит лучший результат сезона в мире – 2,06 м. Это личный рекорд спортсменки, который она повторила 20 июня на турнире в Остраве.

Сезон Шубенкова был прерван на два месяца из-за травмы, полученной на финише победного для него забега этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате. В итоге в финале турнира Сергей стал третьим, а на чемпионате мира завоевал серебряную медаль.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020