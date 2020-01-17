«Не успел соскучиться по врачам». Фигурист Коляда вновь попал в больницу

Российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что снова оказался в больнице после недавнего выздоровления.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр, не выступавший с начала сезона-2019/2020, вернулся на лёд. В ноябре Михаил успешно перенёс операцию по поводу синусита.

«Честно говоря, не успел соскучиться по врачам», — написал Коляда в «Твиттере».

Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр—2018 в командных соревнованиях. Он является бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром мирового командного чемпионата, бронзовым призёром финала Гран-при, двукратным чемпионом и вице-чемпионом России. В июле 2019 года Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей за Венгрию.

Запись доступна на странице Коляды в «Твиттере».