«Не успел соскучиться по врачам». Фигурист Коляда вновь попал в больницу

Российский фигурист Михаил Коляда сообщил, что снова оказался в больнице после недавнего выздоровления.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр, не выступавший с начала сезона-2019/2020, вернулся на лёд. В ноябре Михаил успешно перенёс операцию по поводу синусита.
«Честно говоря, не успел соскучиться по врачам», — написал Коляда в «Твиттере».
Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр—2018 в командных соревнованиях. Он является бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром мирового командного чемпионата, бронзовым призёром финала Гран-при, двукратным чемпионом и вице-чемпионом России. В июле 2019 года Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей за Венгрию.
Запись доступна на странице Коляды в «Твиттере».
- 17 января 2020
-
11:09
-
11:03
- 16 января 2020
-
22:51
-
22:02
-
21:19
-
19:10
-
18:14
-
18:13
-
17:06
-
16:43
-
15:50
-
14:00
-
13:38
-
13:17
-
12:04
-
11:59
-
11:34
-
11:21
-
10:21
-
09:29
-
00:57
-
00:04
-
00:01
- 15 января 2020
-
23:46
-
23:21
-
22:56
-
22:04
-
21:38
-
21:03
-
21:00
-
20:45
-
20:21
-
19:47
-
19:01
-
16:51