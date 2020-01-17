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Четыре гандболиста сборной Швеции пили вино в баре во время чемпионата Европы

Четыре гандболиста сборной Швеции пили вино в баре во время чемпионата Европы
Другие / Гандбол 0

Четыре гандболиста сборной Швеции — Джим Готтфридссон, Андреас Нильссон, Лукас Нильссон и Ким Экдаль дю Ритц — оказалась в центре скандала, решив посетить бар в Мальмё (Швеция) во время чемпионата Европы, сообщает Aftonbladet. Игроки пили вино и другие напитки без ведома тренерского штаба.

Согласно правилам, установленным в шведской сборной, игроки должны получить разрешение руководства, если хотят выпить бокал пива или вина. В данном случае гандболисты разрешения не спрашивали. После того как об инциденте стало известно, тренер сборной Кристиан Андрессон провёл совещание с игроками.

Нарушившие правила гандболисты признали свою вину и извинились перед командой. В Ассоциации гандбола Швеции сообщили, что пока никаких санкций к игрокам применено не будет.

Сборная Швеции сегодня, 17 января, проведёт свой первый матч основного этапа с командой Португалии.

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