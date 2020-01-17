ОКР уведомил о намерении вступить в спор РУСАДА и ВАДА

Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление о вступлении в дело по спору ВАДА с Российским антидопинговым агентством о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и его последствий.

«16 января 2020 года Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд официальное заявление о вступлении в дело по спору между ВАДА и РУСАДА относительно решения исполкома Всемирного антидопингового агентства от 9 декабря 2019 года о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и его последствий.

Участвуя в процессе в качестве третьего лица, ОКР в том числе будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования. Предложенные санкции ущемляют права лиц, непричастных к сути обвинений и претензий. В данном случае – чистых российских спортсменов", — говорится на официальном сайте ОКР.

Также к процессу ВАДА и РУСАДА присоединился Паралимпийский комитет России.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.