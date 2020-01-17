Самарин: не смотрю на конкурентов, всё зависит от того, что делаю я

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин рассказал, смогут ли российские фигуристы вернуться на лидирующие позиции в европейском и мировом фигурном катании.

«Работаем над этим. Прикладываем все усилия. Конечно, это дело не одного дня. Всё постепенно, нарабатываем, подходим, по чуть-чуть набираем, возвращаем наши позиции.

Не смотрю на конкурентов, всё зависит от того, что делаю я. Нужно выполнять грамотно и правильно свою работу, достигать целей, и тогда всё будет хорошо.

То, что показывают наши девушки, — просто невероятный уровень, это достойно уважения. Но мы всё-таки соревнуемся в разных видах, у всех разный организм, разное тело, но мы тоже работаем. Не всё сразу, двигаемся и возвращаем постепенно свои позиции. Это всё тренировки, работа. Спасибо большое тренеру Светлане Владимировне Соколовской, она очень много в меня вкладывает, чтобы я выходил и хоть малую часть того, что в меня вложили, показывал на соревнованиях», — сказал Самарин в программе «Утро России».

В короткой и произвольной программах Самарин выполняет дорогостоящий каскад с четверным лутцем и четверной флип, который не всегда удачно получается у фигуриста.