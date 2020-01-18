Большунов увеличил отрыв от Клебо в общем зачёте Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов, возглавляющий общий зачёт Кубка мира, после победы в гонке на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) увеличил отрыв от идущего вторым норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
В активе Большунова теперь 1181 очко. Клебо, который в «разделке» стал седьмым, уступает россиянину 139 баллов. На третьем месте — Сергей Устюгов (845), он пропускает этап в Нове-Место.
В общем зачёте у женщин лидерство упрочила норвежка Терезе Йохауг. Как и Большунов, она победила в гонке с раздельным стартом. В её активе 1309 очков. Россиянка Наталья Непряева (859) по-прежнему третья. Однако она смогла сократить отставание от занимающей вторую позицию норвежки Хейди Венг (902).
Завтра, 19 января, в Нове-Место пройдут мужская и женская гонки преследования классическим стилем.
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