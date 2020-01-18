Канадская фигуристка зацепилась волосами за костюм партнёра. Видео

На чемпионате Канады по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар произошёл неприятный инцидент. Пайпер Гиллес во время ритм-танца зацепилась волосами за костюм партнёра, Поля Пуарье. Мужчине пришлось помочь девушке освободиться.



Несмотря на это происшествие, пара выиграла ритм-танец. Они получили от судей оценку 88,86 балла. На втором месте — Марджори Лажо и Захари Лага (77,26), промежуточную третью строчку занимают Кэролайн Сусиc и Шейн Фирус (75,83).

Видео доступно на странице журналиста Ника Заккарди в «Твиттере».



«Что ж, это спорт! Всякое случается, и иногда волосы приклеиваются к пуговице. Тут главное — моральная устойчивость», — написала Гиллес.

Фото доступно на странице Пайпер Гиллес в «Инстаграме».