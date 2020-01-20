Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на ЧЕ по фигурному катанию

Бронзовый призёр финала Гран-при, двукратная чемпионка мира среди юниоров россиянка Александра Трусова заявила пять четверных прыжков (флип, сальхов, лутц, тулуп и тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер) в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который пройдёт в Граце (Австрия) с 22 по 26 января, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

В короткой программе 15-летняя спортсменка планирует исполнить тройной аксель.



Победительница финала Гран-при Алёна Косторная на короткую программу заявила аксель в три с половиной оборота, на произвольную — два акселя в три с половиной оборота, один из которых в каскаде с двойным тулупом.

Действующая чемпионка России Анна Щербакова в произвольной программе готова выполнить три четверных прыжка (лутц, флип и лутц в каскаде с тройным тулупом).