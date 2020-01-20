Тарасова — о подарке Волчек: пусть принесёт удачу нашим ребятам на ЧЕ

Известный тренер Татьяна Тарасова предложила в качестве талисмана сборной России на чемпионате Европы по фигурному катанию изысканную игрушечную черепаху – памятный подарок от актрисы и режиссёра Галины Волчек.

«Многие болельщики знают, что долгие годы моим талисманом была кожаная черепашка, подаренная тренером из ГДР Йоханом Линдером. Эту красавицу подарила мне Галина Борисовна Волчек. Пусть она принесёт нашим ребятам на чемпионате Европы удачу. Думаю, что и коллекцию черепах через некоторое время мы тоже сфотографируем и отправим в виртуальный музей на моем сайте. Пока же постоянно обновляется экспозиция Музея коньков», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 22 по 26 января в Австрии.