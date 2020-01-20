UKAD отреагировало на скандал с невыдачей ВАДА проб Фараха заявлением 2017 года

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) вместо комментариев о невыдаче ВАДА проб бегуна Мо Фараха для расследования по делу его бывшего тренера Альберто Салазара опубликовало на официальном сайте своё заявление от 4 марта 2017 года.

«Все британские элитные спортсмены, которые являются частью программы тестирования и/или повторного анализа проб UKAD, будут находиться под юрисдикцией UKAD, даже если они тренируются или соревнуются за границей. Их образцы будут проверены и потенциально повторно проанализированы UKAD на основе полученных данных расследований и усовершенствованных методов обнаружения. Каждый раз, когда образец повторно анализируется или отправляется в другое место, количество вещества, содержащегося в нём, может быть уменьшено, а качество повреждено, что ограничивает возможность повторного тестирования в будущем», — говорится в заявлении.

UKAD подчёркивает, что не комментирует свою стратегию тестирования. Также в заявлении поясняется принцип конфиденциальности, следуя которому агентство не разглашает информацию в ходе расследования, а также по его окончании, если обвинения не предъявлены.

«UKAD решительно осуждает утечку информации, которая служит только для разжигания слухов и инсинуаций и может подорвать принцип конфиденциальности, который имеет решающее значение для проведения надёжных и тщательных антидопинговых расследований», — говорится в заявлении.