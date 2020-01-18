В Британии не намерены отдавать ВАДА пробы Фараха в рамках расследования дела Салазара

Антидопинговое управление Великобритании (UKAD) готово противостоять любым попыткам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) конфисковать хранящиеся пробы мочи и крови сэра Мо Фараха для расследования, касающегося спортсменов, подготовленных его бывшим тренером Альберто Салазаром, сообщает The Telegraph. Экс-наставник Фараха был дисквалифицирован на четыре года в США за нарушение антидопинговых правил.
Глава UKAD Николь Сапстед заявила, что не отдаст образцы, хранящиеся для повторного тестирования в будущем, если не будет «достоверных доказательств», свидетельствующих о том, что они содержат запрещённые вещества.
Кроме того, UKAD отклонило просьбу передать образцы Фараха для расследования в Антидопинговое агентство США, когда Салазар подал апелляцию на четырёхлетнюю дисквалификацию.
В UKAD заявили, что повторное тестирование может привести к ухудшению образцов, которые хранятся до 10 лет для тестирования с использованием новых методов. Сапстед абсолютно уверена, что допинг-пробы являются собственностью взявшей их лаборатории.
- 18 января 2020
-
22:21
-
21:59
-
21:33
-
20:43
-
19:53
-
19:12
-
18:42
-
18:20
-
16:59
-
16:53
-
16:38
-
16:28
-
16:14
-
16:12
-
15:23
-
15:14
-
14:33
-
14:30
-
13:45
-
13:37
-
13:31
-
13:14
-
12:54
-
11:30
-
10:57
-
10:04
-
00:38
- 17 января 2020
-
23:48
-
23:41
-
23:31
-
22:40
-
20:46
-
20:33
-
19:12
-
18:51