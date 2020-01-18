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В Британии не намерены отдавать ВАДА пробы Фараха в рамках расследования дела Салазара

В Британии не намерены отдавать ВАДА пробы Фараха в рамках расследования дела Салазара
Другие / Лёгкая атлетика 0

Антидопинговое управление Великобритании (UKAD) готово противостоять любым попыткам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) конфисковать хранящиеся пробы мочи и крови сэра Мо Фараха для расследования, касающегося спортсменов, подготовленных его бывшим тренером Альберто Салазаром, сообщает The Telegraph. Экс-наставник Фараха был дисквалифицирован на четыре года в США за нарушение антидопинговых правил.

Глава UKAD Николь Сапстед заявила, что не отдаст образцы, хранящиеся для повторного тестирования в будущем, если не будет «достоверных доказательств», свидетельствующих о том, что они содержат запрещённые вещества.

Кроме того, UKAD отклонило просьбу передать образцы Фараха для расследования в Антидопинговое агентство США, когда Салазар подал апелляцию на четырёхлетнюю дисквалификацию.

В UKAD заявили, что повторное тестирование может привести к ухудшению образцов, которые хранятся до 10 лет для тестирования с использованием новых методов. Сапстед абсолютно уверена, что допинг-пробы являются собственностью взявшей их лаборатории.

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