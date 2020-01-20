Урманов — о смене гражданства фигуристками: канадский журналист поднял серьёзный вопрос

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов прокомментировал слова канадского журналиста Филипа Херша, который предложил российской фигуристке Елизавете Туктамышевой, ставшей четвёртой на чемпионате России, сменить спортивное гражданство. В отличие от России, в Канаде нет конкурентоспособных одиночниц.
«Даже если Херш не воспринимал эту тему всерьёз, он всё равно поднял довольно серьёзный вопрос. Действительно, сегодня мы наблюдаем очень большую конкуренцию в женском фигурном катании. А вот в Канаде, которая тоже никогда не была на последних ролях в этом виде спорта, женщины на местном чемпионате показали плохие результаты. Конечно, канадцам хочется видеть в своих рядах таких же сильных спортсменок, как у нас, хочется видеть конкуренцию», — приводит слова Урманова RT.
Урманов отметил, что на чемпионате Европы можно будет увидеть многих россиянок, которые теперь выступают за другие страны.
«Например, Екатерина Рябова, Виктория Сафонова и Екатерина Куракова выступят за Азербайджан, Белоруссию и Польшу соответственно. А теперь давайте представим, что и другие наши девчонки разъедутся по разным странам. И что же тогда — европейское и мировое первенство превратятся в чемпионаты России?» — сказал Урманов.
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