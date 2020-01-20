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Урманов — о смене гражданства фигуристками: канадский журналист поднял серьёзный вопрос

Урманов — о смене гражданства фигуристками: канадский журналист поднял серьёзный вопрос
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов прокомментировал слова канадского журналиста Филипа Херша, который предложил российской фигуристке Елизавете Туктамышевой, ставшей четвёртой на чемпионате России, сменить спортивное гражданство. В отличие от России, в Канаде нет конкурентоспособных одиночниц.

«Даже если Херш не воспринимал эту тему всерьёз, он всё равно поднял довольно серьёзный вопрос. Действительно, сегодня мы наблюдаем очень большую конкуренцию в женском фигурном катании. А вот в Канаде, которая тоже никогда не была на последних ролях в этом виде спорта, женщины на местном чемпионате показали плохие результаты. Конечно, канадцам хочется видеть в своих рядах таких же сильных спортсменок, как у нас, хочется видеть конкуренцию», — приводит слова Урманова RT.

Урманов отметил, что на чемпионате Европы можно будет увидеть многих россиянок, которые теперь выступают за другие страны.

«Например, Екатерина Рябова, Виктория Сафонова и Екатерина Куракова выступят за Азербайджан, Белоруссию и Польшу соответственно. А теперь давайте представим, что и другие наши девчонки разъедутся по разным странам. И что же тогда — европейское и мировое первенство превратятся в чемпионаты России?» — сказал Урманов.

Канадский журналист предложил натурализовать Туктамышеву
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