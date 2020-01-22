В FISU отреагировали на назначение Матыцина министром спорта России

В Международной федерации студенческого спорта (FISU) прокомментировали назначение президента организации Олега Матыцина на пост министра спорта Российской Федерации.



«Для FISU большая честь, что наш президент назначен главой министерства спорта, чтобы помочь России справиться с текущими вызовами и возобновить взаимодействие с мировым спортивным сообществом.



Достижения Олега Матыцина в FISU были значительными. На посту президента организации он провел великолепные соревнования для тысяч ведущих спортсменов-студентов. Олег объединил университетское спортивное движение, чтобы поддержать видение позитивного формирования будущих лидеров через их опыт участия в международном университетском спорте. Он неоднократно демонстрировал своё понимание того, что для того, чтобы ценности спорта были в полной мере оценены, чтобы спорт действительно влиял на жизнь молодёжи в лучшую сторону, им необходимо заниматься на регулярной основе», — приводит слова генерального секретаря FISU Эрика Сентрона сайт организации.





Спаси или сохрани? Российский спорт получил министра, которого не ждали 10 лет назад прокуратура вменяла будущему министру ущерб в 120 млн. Он отделался штрафом в 20 тысяч.