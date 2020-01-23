Президент IWF отстранён в связи с обвинениями в фильме ARD
Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что глава Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) Тамаш Аян покинул занимаемый пост на 90 дней. Он был отстранён в ожидании внутреннего расследования в IWF. Ранее Аян в фильме телеканала ARD был обвинён в создании «культуры коррупции» и покрывательстве допинга на протяжении десятилетий.
«Президент самоустранился на срок 90 дней. Исполком утвердил Урсулу Папандреа из Федерации тяжёлой атлетики США временным президентом. Создана комиссия для организации расследования», — приводит слова Агапитова РИА «Новости».
80-летний Тамаш Аян занимает руководящие должности в IWF с 1970 года и является президентом федерации с 2000 года.
Президент ФТАР отреагировал на обвинения в адрес главы IWF Аяна
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