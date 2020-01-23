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Авербух показал, как Тарасовой приходится добираться до комментаторской на ЧЕ

Авербух показал, как Тарасовой приходится добираться до комментаторской на ЧЕ
Другие / Фигурное катание 0

Чемпион мира, призёр Олимпийских игр Илья Авербух показал, с какими трудностями сталкиваются комментаторы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия). Он опубликовал видео, запечатлевшее путь к комментаторской позиции, на которой, в частности, работает известный тренер Татьяна Тарасова.

«Татьяна Анатольевна, как вы это делаете?» — спросил Авербух после подъёма у Тарасовой.

«Легко!» — ответила прославленный специалист.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Тарасова подвергла жёсткой критике организаторов чемпионата Европы в Граце. Арена, где проходят соревнования, находится за чертой города, в 14 км от него. При этом известный тренер крайне негативно высказалась о расположении комментаторской позиции.

«Непонятно, как туда подниматься и как там работать», — заявила Тарасова.

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