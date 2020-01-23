Организаторы ЧЕ в Граце извинились за отсутствие горячей воды в отеле для спортсменов

Стала известная реакция организаторов чемпионата Европы по фигурному катанию на претензии ряда федераций, заявивших об отсутствии горячей воды в гостинице, где проживают спортсмены.



«В официальном ответе сообщается, что организаторы чемпионата Европы в Граце приносят свои извинения представителям федераций и спортсменам, которые живут в официальном отеле. Переместить такое количество людей в другие гостиницы города в данный момент не представляется возможным, так как все отели Граца заняты из-за большого наплыва туристов.

Вместе с тем организаторы чемпионата Европы предложили несколько способов решения проблемы», — сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее на организацию соревнований жаловались некоторые спортсмены. Известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова подвергла жёсткой критике организаторов чемпионата Европы.

Напомним, чемпионат Европы проходит в Граце (Австрия). Соревнования продлятся до 26 января.