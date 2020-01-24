Алиев стал первым россиянином после Плющенко, которому удалось выиграть чемпионат Европы

Фигурист Дмитрий Алиев, взявший золотую медаль чемпионата Европы в Граце (Австрия), стал первым россиянином за последние восемь лет, которому удалось выиграть континентальное первенство в мужском одиночном катании.
Последним чемпионом Европы, представлявшим Россию, был Евгений Плющенко, победивший в 2012 году на соревнованиях в Шеффилде (Великобритания).
Интересно, что вместе со своим успехом Алиев прервал гегемонию легендарного испанца Хавьера Фернандеса, который побеждал на чемпионатах Европы на протяжении последних семи лет. Он, впрочем, в соревнованиях участия не принимал, так как ещё зимой 2019 года завершил профессиональную карьеру.
Напомним, серебряную медаль чемпионата Европы 2020 года завоевал ещё один россиянин — 16-летний Артур Даниелян.
- 24 января 2020
-
01:49
-
01:37
-
01:23
-
01:12
-
01:11
-
01:00
-
00:46
-
00:43
-
00:28
-
00:15
- 23 января 2020
-
23:45
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:26
-
21:53
-
21:26
-
21:13
-
20:52
-
20:06
-
19:43
-
19:30
-
19:21
-
19:01
-
18:53
-
18:14
-
17:48
-
17:24
-
17:16
-
16:14
-
15:40
-
14:38
-
13:33
-
13:30
-
13:22