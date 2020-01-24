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Алиев стал первым россиянином после Плющенко, которому удалось выиграть чемпионат Европы

Алиев стал первым россиянином после Плющенко, которому удалось выиграть чемпионат Европы
Другие / Фигурное катание 0

Фигурист Дмитрий Алиев, взявший золотую медаль чемпионата Европы в Граце (Австрия), стал первым россиянином за последние восемь лет, которому удалось выиграть континентальное первенство в мужском одиночном катании.

Последним чемпионом Европы, представлявшим Россию, был Евгений Плющенко, победивший в 2012 году на соревнованиях в Шеффилде (Великобритания).

Интересно, что вместе со своим успехом Алиев прервал гегемонию легендарного испанца Хавьера Фернандеса, который побеждал на чемпионатах Европы на протяжении последних семи лет. Он, впрочем, в соревнованиях участия не принимал, так как ещё зимой 2019 года завершил профессиональную карьеру.

Напомним, серебряную медаль чемпионата Европы 2020 года завоевал ещё один россиянин — 16-летний Артур Даниелян.

Алиев выиграл золото чемпионата Европы по фигурному катанию, у Даниеляна — серебро
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